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Более 350 тысяч человек заразились COVID-19

Понедельник, 20 сентября 2021, 05:21

За сутки 18 сентября в мире обнаружили 350 897 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 32 731 случай, в Индии - 30 809, в Великобритании - 29 612.

Кроме того, в Турции - 26 398 заражений, а в России - 20174.

 

Украина с 3983 случаями на 19 месте в мире между Японией и Италией. В Европе Украина шестая.

5748 человек в мире умерли от болезни. По этому показателю Украина на 24 месте в мире и на 4 - среди европейских стран.

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Напомним: 18 сентября в Украине зафиксировали еще 3983 случая коронавирусной болезни, были госпитализированы 1767 человек, болезнь унесла жизни 46 зараженных. В то же время выздоровели 546 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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