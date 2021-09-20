Более 350 тысяч человек заразились COVID-19

За сутки 18 сентября в мире обнаружили 350 897 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 32 731 случай, в Индии - 30 809, в Великобритании - 29 612.

Кроме того, в Турции - 26 398 заражений, а в России - 20174.

Украина с 3983 случаями на 19 месте в мире между Японией и Италией. В Европе Украина шестая.

5748 человек в мире умерли от болезни. По этому показателю Украина на 24 месте в мире и на 4 - среди европейских стран.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 18 сентября в Украине зафиксировали еще 3983 случая коронавирусной болезни, были госпитализированы 1767 человек, болезнь унесла жизни 46 зараженных. В то же время выздоровели 546 человек.