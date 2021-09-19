В Україні майже 4 тисячі нових заражень Covid, захворіли сотні дітей
Неділя, 19 вересня 2021, 08:17
У суботу, 18 вересня, в країні зафіксували ще 3983 випадки коронавірусної хвороби, 46 заражених померли.
Джерело: МОЗ
Деталі: Повідомляється, що серед 3983 нових хворих – 422 дитини. Заразилися й 52 медпрацівники.
Також за минулу добу було госпіталізовано з Covid 1767 людей, хвороба забрала життя 46 заражених.
Водночас одужало 546 осіб.
У суботу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
Здійснено тестувань за добу – 45858.
Нагадаємо:
- За добу 17 вересня у світі виявили 416 784 нових хворих Covid, Україна – 17-та у світі за поширеністю вірусу.
- 17 вересня в Україні було зафіксовано 6234 нових випадки Covid, серед них - 689 дітей.
- У Києві та 21 області перевищено рівень захворюваності на COVID-19, динаміку рівня госпіталізацій перевищено у 10 регіонах.
- На початку вересня коронавірус штаму "Дельта" підтвердили у 17-денної дитини у Волинській області.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Українська правда