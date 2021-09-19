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В Україні майже 4 тисячі нових заражень Covid, захворіли сотні дітей

Неділя, 19 вересня 2021, 08:17
В Україні майже 4 тисячі нових заражень Covid, захворіли сотні дітей
Фото з сайту aceaustin.org

У суботу, 18 вересня, в країні зафіксували ще 3983 випадки коронавірусної хвороби, 46 заражених померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Повідомляється, що серед 3983 нових хворих – 422 дитини. Заразилися й 52 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано з Covid 1767 людей, хвороба забрала життя 46 заражених.

Водночас одужало 546 осіб.

У суботу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Здійснено тестувань за добу – 45858.

 

Нагадаємо:

  • За добу 17 вересня у світі виявили 416 784 нових хворих Covid, Україна – 17-та у світі за поширеністю вірусу.
  • 17 вересня в Україні було зафіксовано 6234 нових випадки Covid, серед них - 689 дітей.
  • У Києві та 21 області перевищено рівень захворюваності на COVID-19, динаміку рівня госпіталізацій перевищено у 10 регіонах.
  • На початку вересня коронавірус штаму "Дельта" підтвердили у 17-денної дитини у Волинській області.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусдітиепідемія
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