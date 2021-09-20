Стали відомі переможці премії “Еммі”

У Лос-Анджелесі оголосили переможців телепремії "Еммі".

Джерело: The Guardian, CNBC

Деталі: Зокрема, "Ферзевий гамбіт" став найкращим міні-серіалом. Найкращим драматичним серіалом оголосили "Корону", а найкращою комедією – "Тед Лассо".

"Еммі" за найкращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі отримав Джош О’Коннор, за жіночу – Олівія Колман. Вони обоє грали в "Короні".

Премію за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі здобула Джин Смарт з Hacks, а за чоловічу - Джейсон Судейкіс з "Тед Лассо".

Серед студій, Netflix отримав найбільше перемог – 44, далі HBO – 19, а Disney+ - 14.