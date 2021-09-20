Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стали відомі переможці премії “Еммі”

Понеділок, 20 вересня 2021, 07:23

У Лос-Анджелесі оголосили переможців телепремії "Еммі".

Джерело: The Guardian, CNBC

Деталі: Зокрема, "Ферзевий гамбіт" став найкращим міні-серіалом. Найкращим драматичним серіалом оголосили "Корону", а найкращою комедією – "Тед Лассо".

"Еммі" за найкращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі отримав Джош О’Коннор, за жіночу – Олівія Колман. Вони обоє грали в "Короні".

Премію за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі здобула Джин Смарт з Hacks, а за чоловічу - Джейсон Судейкіс з "Тед Лассо".

Серед студій, Netflix отримав найбільше перемог – 44, далі  HBO – 19, а Disney+ - 14.

Теми: телебачення
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках" – Зеленський у Нью-Йорку

Західні області України наблизилися до "червоного рівня" – Ляшко

Монобільшість хоче змінити керівника апарату ВРУ 

Новини 20 вересня: стрілянина в Пермі, продовження карантину

"Слуги" вирішили, кого запропонувати на посаду голови правоохоронного комітету

"Слуга народу" визначилась із кандидатом на довибори на 184 окрузі

Усі новини...
телебачення
Мендель повертається на канал Ахметова
"Розпалювання ворожнечі": Нацрада просить ОАСК анулювати ліцензію каналу "Наш"
"Інтер" перевірять через фільми з Боярським та Михалковим
Останні новини
07:11
На виборах в Росії партія влади набрала майже 50% голосів
06:37
Росія і США лідирують у світі за добовою смертністю від COVID-19
05:45
Обстріли і вибухи: ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 300 порушень
04:47
Потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою – ООН
03:54
"Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках" – Зеленський у Нью-Йорку
02:47
У МОЗ назвали попередню причину смерті юнака на Київщині після вакцинації
01:48
Аеропорт "Херсон" закрили на реконструкцію
00:54
МОЗ: В Україні проходять спецоперації з виявлення липових ковідних довідок
00:28
Західні області України наблизилися до "червоного рівня" – Ляшко
23:51
Зеленський прибув до США
Усі новини...