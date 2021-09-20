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Стали известны победители премии "Эмми"

Понедельник, 20 сентября 2021, 07:23
Стали известны победители премии Эмми

В Лос-Анджелесе объявили победителей телепремии "Эмми".

Источник: The Guardian, CNBC

Детали: В частности, "Ход королевы" стал лучшим мини-сериалом. Лучшим драматическим сериалом объявили "Корону", а лучшей комедией - "Тед Лассо".

"Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале получил Джош О'Коннор, за женскую - Оливия Колман. Они оба играли в "Короне".

Премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт из Hacks, а за мужскую - Джейсон Судейкис из "Тед Лассо".

Среди студий, Netflix получил больше всего побед - 44, дальше HBO - 19, а Disney + - 14.

Темы: телевидение
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