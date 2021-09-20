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Школяр із Запоріжжя, який пережив клінічну смерть на уроці, помер

Понеділок, 20 вересня 2021, 09:34
Школяр із Запоріжжя, який пережив клінічну смерть на уроці, помер
Фото з Facebook

У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який на початку вересня пережив клінічну смерть на уроці. 

Джерело: мати хлопця Мілена Чекулаєва у Facebook

Пряма мова матері: "Моє життя, надія і щастя! Мій найкращий син покинув нас".

Деталі: Чекулаєва додала, що прощатимуться з хлопцем 22 вересня.

Передісторія:

  • 3 вересня у запорізькій гімназії №8 14-річному восьмикласнику стало зле під час уроку, а потім зупинилося серце.
  • Дитину вдалося реанімувати, його доставили в обласну лікарню. Хлопчик перебував у реанімації у вкрай тяжкому стані.
  • У Запорізькій обласній державній адміністрації повідомили, що це вже другий подібний випадок у цій школі.
  • Також зазначалося, що ОДА створила спеціальну робочу групу з розслідування "загадкового дитячого недугу".

Українська правда

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Теми: Запоріжжядіти
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