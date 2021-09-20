Школяр із Запоріжжя, який пережив клінічну смерть на уроці, помер
Понеділок, 20 вересня 2021, 09:34
У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який на початку вересня пережив клінічну смерть на уроці.
Джерело: мати хлопця Мілена Чекулаєва у Facebook
Пряма мова матері: "Моє життя, надія і щастя! Мій найкращий син покинув нас".
Деталі: Чекулаєва додала, що прощатимуться з хлопцем 22 вересня.
Передісторія:
- 3 вересня у запорізькій гімназії №8 14-річному восьмикласнику стало зле під час уроку, а потім зупинилося серце.
- Дитину вдалося реанімувати, його доставили в обласну лікарню. Хлопчик перебував у реанімації у вкрай тяжкому стані.
- У Запорізькій обласній державній адміністрації повідомили, що це вже другий подібний випадок у цій школі.
- Також зазначалося, що ОДА створила спеціальну робочу групу з розслідування "загадкового дитячого недугу".
Українська правда