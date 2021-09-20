Школяр із Запоріжжя, який пережив клінічну смерть на уроці, помер

У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який на початку вересня пережив клінічну смерть на уроці.

Джерело: мати хлопця Мілена Чекулаєва у Facebook

Пряма мова матері: "Моє життя, надія і щастя! Мій найкращий син покинув нас".

Деталі: Чекулаєва додала, що прощатимуться з хлопцем 22 вересня.

Передісторія: