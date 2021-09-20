Школьник из Запорожья, который пережил клиническую смерть на уроке, умер

В Запорожье умер 14-летний школьник, который в начале сентября пережил клиническую смерть на уроке.

Источник: мать мальчика Милена Чекулаева в Facebook

Прямая речь матери: "Моя жизнь, надежда и счастье! Мой лучший сын покинул нас".

Детали: Чекулаева добавила, что прощаться с мальчиком будут 22 сентября.

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