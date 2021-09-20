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Школьник из Запорожья, который пережил клиническую смерть на уроке, умер

Понедельник, 20 сентября 2021, 09:34
Школьник из Запорожья, который пережил клиническую смерть на уроке, умер
Фото c Facebook

В Запорожье умер 14-летний школьник, который в начале сентября пережил клиническую смерть на уроке.

Источник: мать мальчика Милена Чекулаева в Facebook

Прямая речь матери: "Моя жизнь, надежда и счастье! Мой лучший сын покинул нас".

Детали: Чекулаева добавила, что прощаться с мальчиком будут 22 сентября.

Предыстория:

  • 3 сентября в запорожской гимназии №8 14-летнему восьмикласснику стало плохо во время урока, а потом остановилось сердце.
  • Ребенка удалось реанимировать, его доставили в областную больницу. Мальчик находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
  • В Запорожской областной государственной администрации сообщили, что это уже второй подобный случай в этой школе.
  • Также отмечалось, что ОГА создала специальную рабочую группу по расследованию "загадочного детского недуга".

Украинская правда

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Темы: Запорожьедети
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