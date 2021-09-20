Школьник из Запорожья, который пережил клиническую смерть на уроке, умер
Понедельник, 20 сентября 2021, 09:34
В Запорожье умер 14-летний школьник, который в начале сентября пережил клиническую смерть на уроке.
Источник: мать мальчика Милена Чекулаева в Facebook
Прямая речь матери: "Моя жизнь, надежда и счастье! Мой лучший сын покинул нас".
Детали: Чекулаева добавила, что прощаться с мальчиком будут 22 сентября.
Предыстория:
- 3 сентября в запорожской гимназии №8 14-летнему восьмикласснику стало плохо во время урока, а потом остановилось сердце.
- Ребенка удалось реанимировать, его доставили в областную больницу. Мальчик находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
- В Запорожской областной государственной администрации сообщили, что это уже второй подобный случай в этой школе.
- Также отмечалось, что ОГА создала специальную рабочую группу по расследованию "загадочного детского недуга".
Украинская правда