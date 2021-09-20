У російському "виші" студент влаштував стрілянину, 6 загиблих. Люди стрибали з вікон

Російський студент влаштував стрілянину в одному з корпусів Пермського державного університету, є загиблі й постраждалі. При затриманні стрілка поранили.

Джерело: ТАСС і РЕН ТВ, а також СК РФ

Деталі: У понеділок невідомий увійшов до будівлі університету і відкрив вогонь із рушниці.

"Частина студентів закрилася від нападника в аудиторіях вузу. Деякі учні вистрибнули з вікна. На місце слідують правоохоронці", – сказав співрозмовник ТАСС у правоохоронних органах.

Оновлено: Кількість загиблих і постраждалих уточнюється впродовж дня. Спершу Слідчий комітет РФ повідомив про 8 загиблих, потім уточнив про 6 загиблих. Постраждали понад два десятки осіб, 19-ро отримали вогнепальні поранення.

Стрілянина в 8-му корпусі Пермського державного університету Соцмережі

Зловмисника затримали. Його було поранено при затриманні, бо він чинив опір.

За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину відкрив студент.

Спершу повідомлялося, що у нього була вогнепальна зброя, потім – що травматична. Пізніше СКР повідомив, що це була мисливська рушниця.

Слідство збирає матеріали про студента, встановлює обставини події.

У соцмережах з'явилися кадри, на яких зловмисник веде безладну стрілянину по людях і вікнах вузу.

Кадры с места стрельбы в Пермском госуниверситете. По предварительной информации, убиты три человека. pic.twitter.com/FaPVOWktOk — РБК (@ru_rbc) September 20, 2021

Офіційна група Пермського держуніверситету у "ВКонтакте" закликала студентів закритися зсередини в аудиторіях і залишатися на місцях.

Голова Слідчого комітету Росії доручив Головному слідчому управлінню СК Росії розслідування кримінальної справи за ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство).