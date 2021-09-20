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Стрілянина в Пермі: студент використав мисливську рушницю, загинули 6 осіб

Понеділок, 20 вересня 2021, 14:38
Стрілянина в Пермі: студент використав мисливську рушницю, загинули 6 осіб
Фото з місця стрілянини, ТАСС

У результаті стрілянини в Пермському державному національному дослідницькому університеті в Росії, за уточненими даними, загинули 6 осіб, постраждали понад два десятки осіб.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров'я РФ і Слідчий комітет Росії

Деталі: За оперативними даними Федерального центру медицини катастроф РФ, 6 людей загинули, 24 постраждалим знадобилася меддопомога, з них 19 – із вогнепальними пораненнями.

СКР також уточнив, що загинули 6 осіб, хоча раніше повідомляв про 8 загиблих. За даними Слідкому, 28 постраждалих звернулися по медичну допомогу, частина з них госпіталізована з травмами і пораненнями різного ступеня тяжкості.

СКР також повідомив, що стрілянину на території одного з корпусів університету студент відкрив із мисливської гладкоствольної рушниці. Рушницю він придбав у травні цього року.

При затриманні молодий чоловік чинив опір і був поранений. Його доставили в медичний заклад.

Слідчі приступили до огляду місця події, допитують свідків та очевидців.

За дорученням президента Росії Володимира Путіна і голови уряду Росії Михайла Мішустіна, до Пермі вилетів міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко.

Він направив у місто бригаду фахівців федеральних установ МОЗ Росії, яка включає анестезіологів-реаніматологів, хірургів і травматологів.

Передісторія: 

  • Вранці 20 вересня на території 8-го корпусу Пермського державного університету невідомий влаштував стрілянину, потім він виявився студентом. Частина студентів закрилася від нападника в аудиторіях вузу, а деякі вистрибували з вікон. 
  • Відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб).

Теми: Росіявбивство
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