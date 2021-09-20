Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В российском вузе студент устроил стрельбу, 6 погибших. Люди прыгали из окон

Понедельник, 20 сентября 2021, 10:26
В российском вузе студент устроил стрельбу, 6 погибших. Люди прыгали из окон
Фото РИА Новости

Российский студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета, есть погибшие и пострадавшие. При задержании стрелка ранили. 

Источник: ТАСС и РЕН ТВ, а также СК РФ

Детали: В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из ружья. 

"Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители", – сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Обновлено: Число погибших и пострадавших уточняется в течение дня. Сначала Следственный комитет РФ сообщил о 8 погибших, потом уточнил о 6 погибших. Пострадали более двух десятков человек, 19-ро получили огнестрельные ранения.

Стрельба в 8-м корпусе Пермского государственного университета
Стрельба в 8-м корпусе Пермского государственного университета
Соцсети

Злоумышленника задержали. Он был ранен при задержании, так как оказывал сопротивление.

По данным Следственного комитета России, стрельбу открыл студент. 

Сперва сообщалось, что у него было огнестрельное оружие, потом – что травматическое. Позже СКР сообщил, что это было охотничье ружье. 

Следствие собирает материалы о студенте, устанавливает обстоятельства произошедшего.

В соцсетях появились кадры, на которых злоумышленник ведет беспорядочную стрельбу по людям и окнам вуза.

Официальная группа Пермского госуниверситета во "ВКонтакте" прзывала студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

Глава Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

УП. обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы "Воронеж-45" – Буданов
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: