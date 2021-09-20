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В российском вузе студент устроил стрельбу, 6 погибших. Люди прыгали из окон

Понедельник, 20 сентября 2021, 10:26
Фото РИА Новости

Российский студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета, есть погибшие и пострадавшие. При задержании стрелка ранили. 

Источник: ТАСС и РЕН ТВ, а также СК РФ

Детали: В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из ружья. 

"Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители", – сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Обновлено: Число погибших и пострадавших уточняется в течение дня. Сначала Следственный комитет РФ сообщил о 8 погибших, потом уточнил о 6 погибших. Пострадали более двух десятков человек, 19-ро получили огнестрельные ранения.

Стрельба в 8-м корпусе Пермского государственного университета
Стрельба в 8-м корпусе Пермского государственного университета
Соцсети

Злоумышленника задержали. Он был ранен при задержании, так как оказывал сопротивление.

По данным Следственного комитета России, стрельбу открыл студент. 

Сперва сообщалось, что у него было огнестрельное оружие, потом – что травматическое. Позже СКР сообщил, что это было охотничье ружье. 

Следствие собирает материалы о студенте, устанавливает обстоятельства произошедшего.

В соцсетях появились кадры, на которых злоумышленник ведет беспорядочную стрельбу по людям и окнам вуза.

Официальная группа Пермского госуниверситета во "ВКонтакте" прзывала студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

Глава Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

УП. обновлено
Темы: Росcияобразование
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