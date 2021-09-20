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СБУ затримала бойовика, який штурмував її управління в Луганську у 2014-му

Понеділок, 20 вересня 2021, 11:36
Фото СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України на Луганщині затримали бойовика "ЛНР", який у 2014 році брав участь у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. 

Разом із іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління. За завданням ватажків зловмисник шукав документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ. 

 

Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. 

 

Потім ніс "службу" на блокпості біля Станиці Луганської, перевіряв документи громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець, їхні речі та транспортні засоби.

 

Через конфлікт із іншими бойовиками та ватажками угруповання він повернувся на підконтрольну українській владі територію – та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.

Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине. 

Заходи із затримання зловмисника проводилися спільно з Національною поліцією України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. За участь у незаконних збройних формуваннях передбачено до 8 років позбавлення волі.

Теми: СБУЛуганська областьОРДЛОЛНРокупація
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