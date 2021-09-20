СБУ задержала боевика, который штурмовал ее управление в Луганске в 2014-м

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Луганской области задержали боевика "ЛНР", который в 2014 году участвовал в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

Источник: сайт СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в ​​апреля 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам.

Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. По заданию главарей злоумышленник искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченное здание.

Затем нес "службу" на блокпосту поблизости Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства.

Из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки он вернулся на подконтрольную украинским властям территорию – и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.

Мероприятия по задержанию злоумышленника проводились совместно с Национальной полицией Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях предусмотрено до 8 лет лишения свободы.