Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ задержала боевика, который штурмовал ее управление в Луганске в 2014-м

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:36
Фото СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Луганской области задержали боевика "ЛНР", который в 2014 году участвовал в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

Источник: сайт СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в ​​апреля 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам.

Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. По заданию главарей злоумышленник искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

 

После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченное здание.

 

Затем нес "службу" на блокпосту поблизости Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства.

 

Из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки он вернулся на подконтрольную украинским властям территорию – и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.

Мероприятия по задержанию злоумышленника проводились совместно с Национальной полицией Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Темы: СБУЛуганская областьОРДЛОЛНРоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Тысяча человек умерли от COVID в Украине за 15 дней, в целом уже 55 тысяч

"Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках" – Зеленский в Нью-Йорке

Западные области Украины приблизились к "красному уровню" – Ляшко

Монобольшинство хочет сменить руководителя аппарата ВРУ

Новости 20 сентября: стрельба в Перми, продление карантина

"Слуги" решили, кого предложить на пост главы правоохранительного комитета

Все новости...
СБУ
Силовики провели масштабные учения на границах с Россией
По заказу из РФ срывали вакцинацию в Украине: СБУ разоблачила тысячи ботов
"Десант Чауса в Киев": ГБР допрашивает сотрудников Службы безопасности и НАБУ
Последние новости
11:35
таблицаУровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в 2 областях
11:27
Курс валют на 21 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:26
В Киеве скачек госпитализаций больных COVID-19
11:24
Обстреливал ВСУ, а потом приехал искать работу: в Украине поймали боевика
11:23
"Не оставим без внимания": России не по нраву позиция Турции о "выборах" в Крыму
11:11
Литва построила уже 30 км забора из колючей проволоки на границе с Беларусью
10:54
COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac
10:51
Аудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 250 миллионов
10:43
Россиянин "пожертвовал" $25 тысяч на кампанию Трампа – два политтехнолога под подозрением
10:34
Суд ЕС обязал Польшу платить 500 тысяч евро ежедневно по делу о шахте на границе с Чехией
Все новости...