Скоро навчання "Об'єднані зусилля": ЗСУ закликають не знімати військову техніку

З 22 вересня в Україні стартують командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля - 2021", тому ЗСУ попереджують, що по всій країні буде переміщатися військова техніка, яку не можна знімати.

Джерело: пресслужба ЗСУ

Дослівно: "22 вересня, по всій території України розпочнеться стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля - 2021".

Планується переміщення великої кількості військової техніки та особового складу.

Просимо населення дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій".

Деталі: Збройні сили нагадали про відповідальність за фото- та відеозйомку військової техніки, режимних військових об’єктів та спроби проникнення на територію ЗСУ.

Крім того, в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами будуть припинені всі прольоти безпілотників.

Людей, які запускали або керували цими БПЛА, будуть затримувати та притягати до відповідальності.

У Міноборони застерегли від провокацій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також закликали громадян повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії.

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