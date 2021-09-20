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Скоро навчання "Об'єднані зусилля": ЗСУ закликають не знімати військову техніку

Понеділок, 20 вересня 2021, 11:58

З 22 вересня в Україні стартують командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля - 2021", тому ЗСУ попереджують, що по всій країні буде переміщатися військова техніка, яку не можна знімати.

Джерело: пресслужба ЗСУ

Дослівно: "22 вересня, по всій території України розпочнеться стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля - 2021".

Планується переміщення великої кількості військової техніки та особового складу.

Просимо населення дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій".

Деталі: Збройні сили нагадали про відповідальність за фото- та відеозйомку військової техніки, режимних військових об’єктів та спроби проникнення на територію ЗСУ.

Крім того, в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами будуть припинені всі прольоти безпілотників.

Людей, які запускали або керували цими БПЛА, будуть затримувати та притягати до відповідальності.

У Міноборони застерегли від провокацій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також закликали громадян повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії.

Нагадаємо: 

  • "Об’єднані зусилля - 2021" відбудуться з 22 по 30 вересня на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів. В них очікується участь представників і підрозділів від близько 15 країн – членів НАТО та партнерів.
  • Вперше цього року будуть відпрацьовувати дії батальйонної тактичної групи багатонаціональної окремої бригади морської піхоти.
  •  Україна завчасно офіційно повідомила країни-учасниці ОБСЄ про стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля - 2021" та участь у ньому держав-партнерів.

Українська правда
Теми: Збройні силиарміяНАТО
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