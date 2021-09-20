Скоро обучения "Объединенные усилия": ВСУ призывают не снимать военную технику

С 22 сентября в Украине стартуют командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021", поэтому ВСУ предупреждают, что по всей стране будет перемещаться военная техника, которую нельзя снимать.

Источник: пресс-служба ВСУ

Дословно: "22 сентября, по всей территории Украины начнется стратегическое командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021".

Планируется перемещения большого количества военной техники и личного состава.

Просим население соблюдать меры безопасности в местах проведения обучения и сохранять спокойствие".

Детали: Вооруженные силы напомнили об ответственности за фото- и видеосъемку военной техники, режимных военных объектов и попытки проникновения на территорию ВСУ.

Кроме того, в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами будут прекращены все пролеты беспилотников.

Людей, которые будут запускать или руководить этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

В Минобороны предостерегли от провокаций рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действия.

Напомним: