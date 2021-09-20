Скоро обучения "Объединенные усилия": ВСУ призывают не снимать военную технику
С 22 сентября в Украине стартуют командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021", поэтому ВСУ предупреждают, что по всей стране будет перемещаться военная техника, которую нельзя снимать.
Источник: пресс-служба ВСУ
Дословно: "22 сентября, по всей территории Украины начнется стратегическое командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021".
Планируется перемещения большого количества военной техники и личного состава.
Просим население соблюдать меры безопасности в местах проведения обучения и сохранять спокойствие".
Детали: Вооруженные силы напомнили об ответственности за фото- и видеосъемку военной техники, режимных военных объектов и попытки проникновения на территорию ВСУ.
Кроме того, в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами будут прекращены все пролеты беспилотников.
Людей, которые будут запускать или руководить этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.
В Минобороны предостерегли от провокаций рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действия.
Напомним:
- "Объединенные усилия - 2021" пройдут с 22 по 30 сентября на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей. В них ожидается участие представителей и подразделений от около 15 стран - членов НАТО и партнеров.
- Впервые в этом году будут отрабатывать действия батальонной тактической группы многонациональной отдельной бригады морской пехоты.
- Украина заблаговременно официально сообщила страны-участницы ОБСЕ о стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021" и участии в нем государств-партнеров.