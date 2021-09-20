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Скоро обучения "Объединенные усилия": ВСУ призывают не снимать военную технику

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:58
Скоро обучения Объединенные усилия: ВСУ призывают не снимать военную технику

С 22 сентября в Украине стартуют командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021", поэтому ВСУ предупреждают, что по всей стране будет перемещаться военная техника, которую нельзя снимать.

Источник: пресс-служба ВСУ

Дословно: "22 сентября, по всей территории Украины начнется стратегическое командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021".

Планируется перемещения большого количества военной техники и личного состава.

Просим население соблюдать меры безопасности в местах проведения обучения и сохранять спокойствие".

Детали: Вооруженные силы напомнили об ответственности за фото- и видеосъемку военной техники, режимных военных объектов и попытки проникновения на территорию ВСУ.

Кроме того, в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами будут прекращены все пролеты беспилотников.

Людей, которые будут запускать или руководить этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

В Минобороны предостерегли от провокаций рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действия.

Напомним:

  • "Объединенные усилия - 2021" пройдут с 22 по 30 сентября на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей. В них ожидается участие представителей и подразделений от около 15 стран - членов НАТО и партнеров.
  • Впервые в этом году будут отрабатывать действия батальонной тактической группы многонациональной отдельной бригады морской пехоты.
  • Украина заблаговременно официально сообщила страны-участницы ОБСЕ о стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021" и участии в нем государств-партнеров.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыармияНАТО
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