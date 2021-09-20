Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рішення про ведення "жовтого рівня" в Україні з 22 вересня прийматимуть у вівторок

Понеділок, 20 вересня 2021, 13:58
Рішення про ведення жовтого рівня в Україні з 22 вересня прийматимуть у вівторок
Фото КМУ

Питання встановлення жовтого епідемічного рівня по всій території України з 22 вересня розглянуть на засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС у вівторок.

Джерело: сайт Кабміну за результатами селекторної наради 20 вересня   

Дослівно: "Під час (засідання 21 вересня – ред.) буде розглянуто питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00:00 22 вересня".

Деталі: У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

Водночас там додали, що навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване: реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що уряд змінив підхід до карантинних обмежень і дозволив працювати тим закладам господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою СOVID-вакцини не менше 80% персоналу.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що минулого тижня відбулася переорієнтація мобільних бригад щеплення на заклади освіти.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин щонайменше до кінця року та спростив норми верифікації епідемічної безпечності працівників та відвідувачів закладів, за винятком освітніх.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: