Рішення про ведення "жовтого рівня" в Україні з 22 вересня прийматимуть у вівторок

Питання встановлення жовтого епідемічного рівня по всій території України з 22 вересня розглянуть на засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС у вівторок.

Джерело: сайт Кабміну за результатами селекторної наради 20 вересня

Дослівно: "Під час (засідання 21 вересня – ред.) буде розглянуто питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00:00 22 вересня".

Деталі: У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

Водночас там додали, що навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване: реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що уряд змінив підхід до карантинних обмежень і дозволив працювати тим закладам господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою СOVID-вакцини не менше 80% персоналу.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що минулого тижня відбулася переорієнтація мобільних бригад щеплення на заклади освіти.

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