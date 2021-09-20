Кабмін продовжив карантин і розширив способи перевірки COVID-безпечності

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин щонайменше до кінця року та спростив норми верифікації епідемічної безпечності працівників та відвідувачів закладів, за винятком освітніх.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: На засіданні уряду 20 вересня прийнято рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якому оголосять, з якої дати по всій країні встановлюють жовтий рівень епіднебезпеки.

При жовтому рівні діятимуть такі карантинні обмеження:

Заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв м площі території або наповненістю залів понад ⅔ (дві третини) місць у кожному окремому залі.

Не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри.

Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за ⅔ місць або 50% місць у кожному окремому залі.

Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 особа на 10 кв м площі тощо.

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися:

міжнародними свідоцтвами;

"жовтими" чи "зеленими" внутрішніми COVID-сертифікатами;

довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень);

чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Щодо освітнього процесу – заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення.

Наприклад, станом на 17 вересня за даними обласних та Київської державних адміністрацій 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам - мають понад 80% працівників хоча б з одним щепленням від COVID-19.

Для верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.

Пряма мова Ляшка: "Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди".

Нагадаємо: Станом на 16 вересня 5 мільйонів мешканців України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, понад 6 мільйонів були щеплені першою дозою.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набули чинності 20 вересня.

У "жовтій" зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників "жовтих" чи "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП