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Решение о ведении "желтого уровня" в Украине с 22 сентября будут принимать во вторник

Понедельник, 20 сентября 2021, 13:58
Решение о ведении желтого уровня в Украине с 22 сентября будут принимать во вторник
Фото КМУ

Вопрос установления желтого эпидемического уровня по всей территории Украины с 22 сентября рассмотрят на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС во вторник.

Источник: сайт Кабмина по результатам селекторного совещания 20 сентября

Дословно: "Во время (заседания 21 сентября – ред.) будет рассмотрен вопрос установления желтого уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00:00 22 сентября".

Детали: В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций – на 51%.

В то же время там добавили, что нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая: реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом на 29%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что правительство изменило подход к карантину и разрешило работать тем заведениям хозяйствования и образования, в которых привиты первой дозой COVID-вакцины не менее 80% персонала.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на прошлой неделе произошла переориентация мобильных бригад вакцинации на учебные заведения.

Предыстория: 

  • Кабинет министров продлил адаптивный карантин как минимум до конца года и упростил нормы верификации эпидемической безопасности работников и посетителей заведений, за исключением образовательных.

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинКабинет министров
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