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Стрельба в Перми: студент использовал охотничье ружье, погибли 6 человек

Понедельник, 20 сентября 2021, 14:38
Стрельба в Перми: студент использовал охотничье ружье, погибли 6 человек
Фото с места стрельбы, ТАСС

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете в России, по уточненным данным, погибли 6 человек, пострадали более двух десятков человек.

Источник: сообщения Министерства здравоохранения РФ и Следственный комитет России

Детали: По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф РФ, 6 человек погибли, 24 пострадавшим понадобилась медпомощь, из них 19 – с огнестрельными ранениями.

СКР также уточнил, что погибли 6 человек, хотя ранее сообщал о 8-ми погибших. По данным Следкома, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

СКР также сообщил, что стрельбу на территории одного из корпусов университета студент открыл из охотничьего гладкоствольного ружья. Ружье он приобрел в мае этого года.

При задержании молодой человек оказывал сопротивление и был ранен. Его доставили в медицинское учреждение. 

Следователи приступили к осмотру места происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев.

По поручению президента России Владимира Путина и главы правительства России Михаила Мишустина, в Пермь вылетел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он направил в город бригаду специалистов федеральных учреждений Минздрава России, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов.

Предыстория:

  • Утром 20 сентября на территории 8-го корпуса Пермского государственного университета неизвестный устроил стрельбу, потом он оказался студентом. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза, а некоторые выпрыгивали из окон.
  • Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Темы: Росcияубийство
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