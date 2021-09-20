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Вбивства на Майдані: підозрюваного експосадовця МВС арештували

Понеділок, 20 вересня 2021, 14:56
Фото з Facebook Адвокатської дорадчої групи

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту для ексзаступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Юрія Спаських, підозрюваного у справі про вбивства на Майдані у 2014 році.

Джерело: ГО "Адвокатська дорадча група" у Facebook

Дослівно ГО: "Слідчий суддя Печерського районного суду Євген Хайнацький обрав Юрію Спаських запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці до 6 листопада".

Деталі: Повідомляється, що Спаських затримали в суботу ввечері за дозволом суду в Херсонській області.

Передісторія:

  • Вранці 20 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві, який під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників. За даними джерел УП, затриманий Юрій Спаських.

Українська правда
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