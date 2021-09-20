Убийства на Майдане: подозреваемого экс-чиновника МВД арестовали

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста для экс-заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Юрия Спасских, подозреваемого в деле об убийствах на Майдане в 2014 году.

Источник: ОО "Адвокатская совещательный группа" в Facebook

Дословно ОО: "Следственный судья Печерского районного суда Евгений Хайнацкий избрал Юрию Спасских меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 6 ноября".

Детали: Сообщается, что Спасских задержали в субботу вечером по разрешению суда в Херсонской области.

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