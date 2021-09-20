Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Німеччини відвідає Україну для участі у заходах, присвячених трагедії Бабиного Яру

Понеділок, 20 вересня 2021, 16:08

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну 6 жовтня.

Про це повідомила його канцелярія, пише "Європейська правда".

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер вирушать до України 6 жовтня на запрошення Президента України Володимира Зеленського", - сказано у повідомленні. 

Вони візьмуть участь в заході, присвяченому 80-річчю масових вбивств в Бабиному Яру.

Більш детальна інформація про програму візиту буде опублікована пізніше. 

6 жовтня 2021 року до 80-тих роковин трагедії Бабиного Яру в Києві проведуть жалобні заходи, які, зокрема, планує відвідати президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ. 

Зеленський зустрічався зі Штайнмаєром у липні цього року під час візиту до Берліна. Президенти обговорили мирне врегулювання на Донбасі, прагнення України вступити в ЄС і НАТО та забезпечення вакцинами. 

Теми: Бабин ЯрНімеччинапрезидентУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

6 754 хворих і 105 смертей від COVID в Україні за добу

"Обов’язково реалізуємо" – Зеленський діаспорі США про подвійне громадянство

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН

Отримав 7 років за хабар у 2 тисячі грн: ВАКС виніс вирок судді з Мукачева

Новини 21 вересня: Україна в "жовтій" зоні, зустріч Зеленського з "слугами"

Усі новини...
Бабин Яр
Конвеєр смерті: 6 фактів та історій про трагедію Бабиного Яру
Населення Львова в 1941 році: "правда" про відплив пришельців
Лозниця і Пустота: про фільм "Бабин Яр. Контекст"
Останні новини
10:09
У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань
10:01
Apple планує додати в iPhone функції для виявлення депресії – ЗМІ
09:56
В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС
09:50
Франція відмовилася від зустрічі із США, Британією та Німеччиною на Генасамблеї ООН
09:48
Ердоган на Генасамблеї ООН: Анексію Криму ми не визнаємо
09:48
Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати
09:40
Google купує офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів
09:28
Байден заявив в ООН, що США не хочуть нової "холодної війни"
09:11
фотоУ Карпатах падає сніг
09:03
У Німеччині чоловік захопив заручників після сварки в туристичному автобусі
Усі новини...