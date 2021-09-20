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Президент Германии посетит Украину для участия в мероприятиях, посвященных трагедии Бабьего Яра

Понедельник, 20 сентября 2021, 16:08
Президент Германии посетит Украину для участия в мероприятиях, посвященных трагедии Бабьего Яра

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину 6 октября.

Об этом сообщила его канцелярия, пишет "Европейская правда".

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер отправятся в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Они примут участие в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.

Более подробная информация о программе визита будет опубликована позже.

6 октября 2021 года в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра в Киеве проведут траурные мероприятия, которые, в частности, планирует посетить президент Израиля Ицхак Герцог.

Зеленский встречался со Штайнмайером в июле этого года во время визита в Берлин. Президенты обсудили мирное урегулирование на Донбассе, стремление Украины вступить в ЕС и НАТО и обеспечение вакцинами.

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Темы: Бабий ЯрГерманияпрезидентУкраина
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