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Запорізьке турагентство спіймали на підробці довідок про тест на COVID

Понеділок, 20 вересня 2021, 18:31
Запорізьке турагентство спіймали на підробці довідок про тест на COVID
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили туристичне агенство на Запоріжжі, яке виготовляло довідки із негативним результатом на COVID-19 для перетину кордону, використовуючи підроблені бланки однієї із державних установ МОЗ.

Джерело: Департамент кіберполіції Нацполіції 

Деталі: З початку року ділки продали понад 100 таких довідок. Більшість покупців були клієнтами агентства. За одну таку довідку вони віддавали 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

Під час обшуків в офісі турагентства було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи. Також під час попереднього огляду вилученої техніки було знайдено скан-копії ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.

 
Фото: Нацполіція

Окрім того, обшук провели у державній установі МОЗ. Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі. 

Наразі відкрито провадження за фактом шахрайства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. 

Нагадаємо:

  • Правоохоронці викрили у Києві групу осіб, які на замовлення туристичних фірм масово підробляли ПЛР-тести та довідки про вакцинування проти COVID-19. 

Українська правда
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