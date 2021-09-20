Запорізьке турагентство спіймали на підробці довідок про тест на COVID
Правоохоронці викрили туристичне агенство на Запоріжжі, яке виготовляло довідки із негативним результатом на COVID-19 для перетину кордону, використовуючи підроблені бланки однієї із державних установ МОЗ.
Джерело: Департамент кіберполіції Нацполіції
Деталі: З початку року ділки продали понад 100 таких довідок. Більшість покупців були клієнтами агентства. За одну таку довідку вони віддавали 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.
Під час обшуків в офісі турагентства було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи. Також під час попереднього огляду вилученої техніки було знайдено скан-копії ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.
Окрім того, обшук провели у державній установі МОЗ. Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.
Наразі відкрито провадження за фактом шахрайства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.
Нагадаємо:
- Правоохоронці викрили у Києві групу осіб, які на замовлення туристичних фірм масово підробляли ПЛР-тести та довідки про вакцинування проти COVID-19.