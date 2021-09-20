Запорожское турагентство поймали на подделке справок о тесте на COVID

Правоохранители разоблачили туристическое агентство в Запорожье, которое изготавливало справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения границы, используя поддельные бланки одного из государственных учреждений Минздрава.

Источник: Департамент киберполиции Нацполиции

Детали: С начала года дельцы продали более 100 таких справок. Большинство покупателей были клиентами агентства. За одну такую ​​справку они отдавали 500 гривен. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельной печатью одной из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

Во время обысков в офисе турагентства было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Также во время предварительного осмотра изъятой техники были найдены скан-копии ПЦР-тестов клиентов туристического агентства.

Кроме того, обыск провели в государственном учреждении Минздраве. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не отвечал порядковому номеру в учреждении.

Сейчас открыто производство по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Напомним: