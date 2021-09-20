Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Запорожское турагентство поймали на подделке справок о тесте на COVID

Понедельник, 20 сентября 2021, 18:31
Запорожское турагентство поймали на подделке справок о тесте на COVID
Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили туристическое агентство в Запорожье, которое изготавливало справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения границы, используя поддельные бланки одного из государственных учреждений Минздрава.

Источник: Департамент киберполиции Нацполиции

Детали: С начала года дельцы продали более 100 таких справок. Большинство покупателей были клиентами агентства. За одну такую ​​справку они отдавали 500 гривен. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельной печатью одной из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

Во время обысков в офисе турагентства было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Также во время предварительного осмотра изъятой техники были найдены скан-копии ПЦР-тестов клиентов туристического агентства.

Кроме того, обыск провели в государственном учреждении Минздраве. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не отвечал порядковому номеру в учреждении.

Сейчас открыто производство по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Напомним:

  • Правоохранители разоблачили в Киеве группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
Все новости...
Реклама: