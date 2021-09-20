"Слуги" вирішили, кого запропонувати на посаду голови правоохоронного комітету

Фракція "Слуга народу" вирішила запропонувати на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності нардепа Сергія Іонушаса замість Дениса Монастирського, який очолив МВС.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Парламентська фракція партії "Слуга Народу" підтримала кандидатуру народного депутата Сергія Іонушаса на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності. Зараз він обіймає посаду заступника голови комітету".

Деталі: На посаду заступника голови було запропоновано кандидатуру В'ячеслава Медяника.

Що передувало: 16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Довідково: Сергій Іонушас був довіреною особою Володимира Зеленського на виборах 2019 року. У ЗеКоманді він відповідав за сферу органів правосуддя. Очолює Комісію з питань правової реформи при президентові.