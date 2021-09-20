Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги" вирішили, кого запропонувати на посаду голови правоохоронного комітету

Понеділок, 20 вересня 2021, 20:27
Слуги вирішили, кого запропонувати на посаду голови правоохоронного комітету
Сергій Іонушас

Фракція "Слуга народу" вирішила запропонувати на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності нардепа Сергія Іонушаса замість Дениса Монастирського, який очолив МВС. 

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram 

Пряма мова: "Парламентська фракція партії "Слуга Народу" підтримала кандидатуру народного депутата Сергія Іонушаса на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності. Зараз він обіймає посаду заступника голови комітету".

Деталі: На посаду заступника голови було запропоновано кандидатуру В'ячеслава Медяника.

Що передувало: 16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Довідково: Сергій Іонушас був довіреною особою Володимира Зеленського на виборах 2019 року. У ЗеКоманді він відповідав за сферу органів правосуддя. Очолює Комісію з питань правової реформи при президентові. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
Усі новини...
Реклама: