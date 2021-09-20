"Слуги" решили, кого предложить на пост главы правоохранительного комитета
Фракция "Слуга народа" решила предложить на должность председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности нардепа Сергея Ионушаса вместо Дениса Монастырского, который возглавил МВД.
Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram
Прямая речь: "Парламентская фракция партии "Слуги народа" поддержала кандидатуру народного депутата Сергея Ионушаса на должность председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Сейчас он занимает должность заместителя председателя комитета".
Детали: На должность заместителя председателя была предложена кандидатура Вячеслава Медяника.
Что предшествовало: 16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Справка: Сергей Ионушас был доверенным лицом Владимира Зеленского на выборах 2019 года. В ЗеКоманде он отвечал за сферу органов правосудия. Возглавляет Комиссию по вопросам правовой реформы при президенте.