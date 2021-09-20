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"Слуги" решили, кого предложить на пост главы правоохранительного комитета

Понедельник, 20 сентября 2021, 20:27
Слуги решили, кого предложить на пост главы правоохранительного комитета
Сергей Ионушас

Фракция "Слуга народа" решила предложить на должность председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности нардепа Сергея Ионушаса вместо Дениса Монастырского, который возглавил МВД.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Парламентская фракция партии "Слуги народа" поддержала кандидатуру народного депутата Сергея Ионушаса на должность председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Сейчас он занимает должность заместителя председателя комитета".

Детали: На должность заместителя председателя была предложена кандидатура Вячеслава Медяника.

Что предшествовало: 16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Справка: Сергей Ионушас был доверенным лицом Владимира Зеленского на выборах 2019 года. В ЗеКоманде он отвечал за сферу органов правосудия. Возглавляет Комиссию по вопросам правовой реформы при президенте.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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