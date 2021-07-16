Монастирський став новим міністром внутрішніх справ

Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Джерело: засідання парламенту 16 липня

Пряма мова прем’єра Дениса Шмигаля: "Вношу подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Прошу підтримати".

Пряма мова Монастирського: "Я не обіцяю умить вирішити всі проблеми. Це неможливо. Але обіцяю професійно та принципово виконувати свою роботу на посаді міністра і готовий гідно нести службу в інтересах народу і держави".

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "За 271. Рішення прийнято. Вітаю, Денисе Анатолійовичу".

Деталі: На початку розгляду кадрового питання Монастирський заявив про конфлікт інтересів і заявив, що утримається від голосування за призначення його міністром.

Пізніше його вихід на трибуну зустріли оплесками. Монастирський заявив, що є членом команди президента, подякував йому за довіру та коротко прозвітував про роботу правоохоронного комітету Ради, який він очолює.

За словами Монастирського, на посаді міністра він планує зосередити увагу на:

боротьбі з організованою злочинністю, злодіями у законі,

на притягненні поліцією до відповідальності усіх без винятку порушників, незалежно від їхніх посад,

налагодженні відносин між поліцією, громадою та місцевою владою,

безпеці дорожнього руху,

цифровізації усіх сфер роботи МВС,

боротьбі з наркотиками,

захисті держкордону – зокрема, "будівництві сучасного ефективно-облаштованого кордону по всьому периметру держави",

впровадженні добровільного страхування майна від пожеж,

зміцненні "внутрішньої стійкості і оброни країни, поверненні Криму і Донбасу".

Не дали голосів за призначення Монастирського фракції ОПЗЖ (19 відсутні, 25 не голосували), "Європейська солідарність" (6 відсутні, 1 не голосувала, 20 утримались), "Батьківщина" (17 відсутні, 1 не голосував, 7 утрималися) та "Голос" (2 відсутні, 1 не голосував, 17 утримались).

Монастирський написав заяву про складання повноважень депутата (Рада припинила його повноваження 340 голосами) і склав присягу члена Кабінету міністрів.

Для довідки: Денису Монастирському 41 рік, він за освітою юрист.

Наразі Монастирський – депутат від "Слуги народу" і голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

До обрання нардепом Монастирський викладав у Хмельницькому університеті управління та права, працював юристом у кількох приватних компаніях – зокрема Hillmont Partners, що надає юридичні послуги для інвесторів і бізнесу, та "Лигал Консалтинг", що консультує агентства з питань нерухомості.

До команди Зеленського Монастирського покликав його знайомий, нині голова освітнього комітету від "слуг" Сергій Бабак, який попросив його проаналізувати правоохоронний блок програми майбутнього президента.

Ще до походу в політику Монастирський був добре знайомий з вірним супутником ексміністра МВС Арсена Авакова – Антоном Геращенком. Зокрема, з 2016 по 2019 рік він був експертом в Інституті майбутнього, де Геращенко є співзасновником. Крім того, був його помічником у парламенті 8-го скликання.

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