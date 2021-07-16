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Монастирський став новим міністром внутрішніх справ

П'ятниця, 16 липня 2021, 12:22
Монастирський став новим міністром внутрішніх справ

Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Джерело: засідання парламенту 16 липня

Пряма мова прем’єра Дениса Шмигаля: "Вношу подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Прошу підтримати".

Пряма мова Монастирського: "Я не обіцяю умить вирішити всі проблеми. Це неможливо. Але обіцяю професійно та принципово виконувати свою роботу на посаді міністра і готовий гідно нести службу в інтересах народу і держави".

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "За 271. Рішення прийнято. Вітаю, Денисе Анатолійовичу".  

Деталі: На початку розгляду кадрового питання Монастирський заявив про конфлікт інтересів і заявив, що утримається від голосування за призначення його міністром.

Пізніше його вихід на трибуну зустріли оплесками. Монастирський заявив, що є членом команди президента, подякував йому за довіру та коротко прозвітував про роботу правоохоронного комітету Ради, який він очолює.

За словами Монастирського, на посаді міністра він планує зосередити увагу на:

  • боротьбі з організованою злочинністю, злодіями у законі,
  • на притягненні поліцією до відповідальності усіх без винятку порушників, незалежно від їхніх посад,
  • налагодженні відносин між поліцією, громадою та місцевою владою,
  • безпеці дорожнього руху,
  • цифровізації усіх сфер роботи МВС,
  • боротьбі з наркотиками,
  • захисті держкордону – зокрема, "будівництві сучасного ефективно-облаштованого кордону по всьому периметру держави",
  • впровадженні добровільного страхування майна від пожеж,
  • зміцненні "внутрішньої стійкості і оброни країни, поверненні Криму і Донбасу".

Не дали голосів за призначення Монастирського фракції ОПЗЖ (19 відсутні, 25 не голосували), "Європейська солідарність" (6 відсутні, 1 не голосувала, 20 утримались), "Батьківщина" (17 відсутні, 1 не голосував, 7 утрималися) та "Голос" (2 відсутні, 1 не голосував, 17 утримались). 

Монастирський написав заяву про складання повноважень депутата (Рада припинила його повноваження 340 голосами) і склав присягу члена Кабінету міністрів.   

Для довідки: Денису Монастирському 41 рік, він за освітою юрист.

Наразі Монастирський – депутат від "Слуги народу" і голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

До обрання нардепом Монастирський викладав у Хмельницькому університеті управління та права, працював юристом у кількох приватних компаніях – зокрема Hillmont Partners, що надає юридичні послуги для інвесторів і бізнесу, та "Лигал Консалтинг", що консультує агентства з питань нерухомості.

До команди Зеленського Монастирського покликав його знайомий, нині голова освітнього комітету від "слуг" Сергій Бабак, який попросив його проаналізувати правоохоронний блок програми майбутнього президента. 

Ще до походу в політику Монастирський був добре знайомий з вірним супутником ексміністра МВС Арсена Авакова – Антоном Геращенком. Зокрема, з 2016 по 2019 рік він був експертом в Інституті майбутнього, де Геращенко є співзасновником. Крім того, був його помічником у парламенті 8-го скликання.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Передісторія:

  • За даними "Української правди", президент напередодні вильоту до Берліна покликав Монастирського до себе в Офіс і запитав його, чи не хоче той зайняти місце Авакова. 
  • Депутат подумав добу і 13 липня погодився, а вже ввечері того ж дня Зеленський представив його депутатам як кандидата на заміну Авакову.
  • 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСВерховна РадаСлуга народуМонастирський
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