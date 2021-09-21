Обстріли і вибухи: ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 300 порушень

Місія ОБСЄ зафіксувала за дві доби на Донбасі понад 300 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У період із вечора 17 до вечора 19 вересня в Донецькій області Місія зафіксувала 246 порушень режиму припинення вогню, зокрема 22 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 113 порушень режиму припинення вогню.

У той же період в Луганській області СММ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, зокрема 34 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню.

18 вересня у непідконтрольному урядові Луганську Місія тимчасово евакуювала персонал зі своїх приміщень після повідомлення про мінування, яке виявилося хибним.

Поблизу підконтрольної урядові Костянтинівки Донецької області, за оцінкою, в напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї.

Крім того, команди СММ відвідали 4 неконтрольовані урядом пункти пропуску на кордоні, де бачили певну кількість автобусів, що в’їжджали до України та виїжджали з неї 18 і 19 вересня.

Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на блокпостах збройних формувань поблизу Новоазовська та Маркиного, на під’їзді до пунктів пропуску на кордоні біля Успенки, Маринівки та Новоазовська в Донецькій області, а також у пункті пропуску на кордоні неподалік Ізвариного Луганської області.