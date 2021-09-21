Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Обстріли і вибухи: ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 300 порушень

Вівторок, 21 вересня 2021, 05:45
Фото з Facebook штабу ООС

Місія ОБСЄ зафіксувала за дві доби на Донбасі понад 300 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У період із вечора 17 до вечора 19 вересня в Донецькій області Місія зафіксувала 246 порушень режиму припинення вогню, зокрема 22 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 113 порушень режиму припинення вогню.

У той же період в Луганській області СММ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, зокрема 34 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню.

18 вересня у  непідконтрольному урядові Луганську Місія тимчасово евакуювала персонал  зі  своїх приміщень після повідомлення про мінування, яке виявилося хибним.

Поблизу підконтрольної урядові Костянтинівки Донецької області, за оцінкою, в напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї.

Крім того, команди СММ відвідали 4 неконтрольовані урядом пункти пропуску на кордоні, де бачили певну кількість автобусів, що в’їжджали до України та виїжджали з неї 18 і 19 вересня.

Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на блокпостах збройних формувань поблизу Новоазовська та Маркиного, на під’їзді до пунктів пропуску на кордоні біля Успенки, Маринівки та Новоазовська в Донецькій області, а також у пункті пропуску на кордоні неподалік Ізвариного Луганської області.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасОРДЛО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН

Отримав 7 років за хабар у 2 тисячі грн: ВАКС виніс вирок судді з Мукачева

Новини 21 вересня: Україна в "жовтій" зоні, зустріч Зеленського з "слугами"

Інноваційні ліки проти COVID-19 доставили в регіони

відеоУ директора інституту судових експертиз знайшли квартир і автівок на мільйони

Усі новини...
ОБСЄ
США закликали РФ не блокувати продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з Україною
Бойовики обстріляли спецавтомобіль СЦКК
Місії ОБСЄ передали ноту через обстріли на Донбасі: за два дні 4 загиблих і 13 поранених
Останні новини
05:45
Зеленський запросив американських бізнесменів "стати частиною процесу трансформації України"
04:56
Мер Івано-Франківська пообіцяв мільйон закладу освіти за 100% вакцинованих працівників
04:05
У Німеччині затримали чоловіка, який взяв у заручники пасажирів автобуса
03:15
Зеленський і Ердоган обговорили звільнення кримських політв'язнів та угоду про ЗВТ
02:42
"Талібан" призначив нового посла Афганістану при ООН і хоче виступити на Генасамблеї
01:52
фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині
01:01
Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН
00:38
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії питання Криму і "Північного потоку-2"
23:45
Суд звільнив антимайданівця "Топаза" від відповідальності 
23:16
В ОП обіцяють, що зустріч Зеленського із фракцією буде фундаментальною
Усі новини...