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Обстрелы и взрывы: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 300 нарушений

Вторник, 21 сентября 2021, 05:45
Обстрелы и взрывы: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 300 нарушений
Фото з Facebook штаба ООС

Миссия ОБСЕ зафиксировала за двое суток на Донбассе более 300 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В период с вечера 17 до вечера 19 сентября в Донецкой области Миссия зафиксировала 246 нарушений режима прекращения огня, в том числе 22 взрывы. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 113 нарушений режима прекращения огня.

В тот же период в Луганской области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, из которых 34 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня.

18 сентября в неподконтрольном правительству Луганске Миссия временно эвакуировали персонал из своих помещений после сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

Вблизи подконтрольной правительству Константиновки Донецкой области, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия.

Кроме того, команды СММ посетили 4 неконтролируемые правительством пункта пропуска на границе, где видели определенное количество автобусов, которые въезжали в Украину и выезжали из нее 18 и 19 сентября.

Свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в частности на блокпостах вооруженных формирований вблизи Новоазовска и Маркиного, на подъезде к пунктам пропуска на границе у Успенки, Мариновки и Новоазовска в Донецкой области, а также в пункте пропуска на границе недалеко Изварино Луганской области.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбассОРДЛО
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