Обстрілював ЗСУ, а потім приїхав шукати роботу: в Україні впіймали бойовика

СБУ повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої "ДНР", якого затримали військові ООС під час спроби перетнути лінію розмежування.

Джерело: СБУ

Деталі: Контррозвідники встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За даними слідства, зловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танка угруповання бойовиків.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.

Йому повідомили про підозру за статтею "Участь у терористичній організації" та взяли під варту.

Нагадаємо: 20 вересня стало відомо, що контррозвідники СБУ затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він сприяв російським військам у контролі повітряного простору над окупованим Кримом у 2014 році.