Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Обстрілював ЗСУ, а потім приїхав шукати роботу: в Україні впіймали бойовика

Вівторок, 21 вересня 2021, 11:24

СБУ повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої "ДНР", якого затримали військові ООС під час спроби перетнути лінію розмежування.

Джерело: СБУ

Деталі: Контррозвідники встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За даними слідства, зловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танка угруповання бойовиків.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.

Йому повідомили про підозру за статтею "Участь у терористичній організації" та взяли під варту.

Нагадаємо: 20 вересня стало відомо, що контррозвідники СБУ затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він сприяв російським військам у контролі повітряного простору над окупованим Кримом у 2014 році.

Українська правда
Теми: Збройні силиСБУДонбасрозвідка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань

Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати

фотоУ Карпатах випав сніг

6 754 хворих і 105 смертей від COVID в Україні за добу

"Обов’язково реалізуємо" – Зеленський діаспорі США про подвійне громадянство

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Усі новини...
Збройні сили
Скоро навчання "Об'єднані зусилля": ЗСУ закликають не знімати військову техніку
В українській армії вже запровадили більше 300 стандартів НАТО – полковник ЗСУ
Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі
Останні новини
10:41
Відень посилює коронавірусні обмеження з 1 жовтня
10:30
В аеропорту "Бориспіль" викрили схему "кришування" контрабанди
10:09
У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань
10:01
Apple планує додати в iPhone функції для виявлення депресії – ЗМІ
09:56
В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС
09:50
Франція відмовилася від зустрічі із США, Британією та Німеччиною на Генасамблеї ООН
09:48
Ердоган на Генасамблеї ООН: Анексію Криму ми не визнаємо
09:48
Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати
09:40
Google купує офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів
09:28
Байден заявив в ООН, що США не хочуть нової "холодної війни"
Усі новини...