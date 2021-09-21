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Обстреливал ВСУ, а потом приехал искать работу: в Украине поймали боевика

Вторник, 21 сентября 2021, 11:24
Обстреливал ВСУ, а потом приехал искать работу: в Украине поймали боевика

СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которого задержали военные ООС при попытке пересечь линию разграничения.

Источник: СБУ                            

Детали: Контрразведчики установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.

Ему сообщили о подозрении по статье "Участие в террористической организации" и взяли под стражу.

Напомним: Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного Россией международного аэропорта "Симферополь". Он способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства над оккупированным Крымом в 2014 году.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыСБУДонбассразведка
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