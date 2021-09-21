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У Києві стрибок госпіталізацій хворих на COVID-19

Вівторок, 21 вересня 2021, 11:26
У Києві стрибок госпіталізацій хворих на COVID-19
Фото з Facebook Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА

За добу 20 вересня до лікарень столиці потрапили 112 хворих на коронавірус – це найбільша кількість госпіталізацій з 17 серпня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "399 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 3 летальних випадки від вірусу. 112 госпіталізованих хворих на коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 206 жінок віком від 18 до 95 років, 156 чоловіків віком від 18 до 94 років, 20 дівчаток від 11 місяців до 17 років і 17 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (65), Святошинському (62) та в Солом’янському (48) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 219 390 випадків коронавірусу, 5 342 хворих померли, водночас подолали вірус 215 246 мешканців столиці, з них 157 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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