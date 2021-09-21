У Києві стрибок госпіталізацій хворих на COVID-19
За добу 20 вересня до лікарень столиці потрапили 112 хворих на коронавірус – це найбільша кількість госпіталізацій з 17 серпня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "399 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 3 летальних випадки від вірусу. 112 госпіталізованих хворих на коронавірус".
Деталі: Серед нових хворих 206 жінок віком від 18 до 95 років, 156 чоловіків віком від 18 до 94 років, 20 дівчаток від 11 місяців до 17 років і 17 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (65), Святошинському (62) та в Солом’янському (48) районах.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 219 390 випадків коронавірусу, 5 342 хворих померли, водночас подолали вірус 215 246 мешканців столиці, з них 157 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП