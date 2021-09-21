В Киеве скачек госпитализаций больных COVID-19

За сутки 20 сентября в больницы столицы попали 112 больных коронавирусом – это наибольшее количество госпитализаций с 17 августа.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "399 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 3 летальных случая от вируса. 112 госпитализированных больных коронавирусом".

Детали: Среди новых больных 206 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 156 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 20 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 17 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (65), Святошинском (62) и в Соломенском (48) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 219 390 случаев коронавируса, 5 342 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 215 246 жителей столицы, из них 157 за минувшие сутки.

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