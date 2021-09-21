"Турбота. Назустріч киянам": судитимуть чиновників за розкрадені на допомозі мільйони

За розкрадання 13,6 млн гривень на закупівлях медвиробів судитимуть чинних та колишніх працівників Департаменту соцполітики КМДА.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох чинних та чотирьох колишніх посадовців Департаменту соціальної політики КМДА за фактом привласнення 13,6 млн грн бюджетних коштів.

За даними слідства, впродовж 2017-2019 років службові особи Департаменту соцполітики КМДА, вступивши у змову із службовими особами приватного товариства та діючи у складі організованої групи, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями (памперси для дорослих, урологічні прокладки і т д), за кошти міського бюджету в межах цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

При цьому закупівлі медвиробів відбулися за цінами, що значно перевищують закупівельну вартість із гранично допустимою торговельно-збутовою надбавкою, яка по окремим товарам становила понад 100 %.

Надалі уклавши договори з товариством учасники злочинної групи привласнили кошти міського бюджету на загальну суму близько 13,6 млн гривень.

У травні 2021 року правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання посадовців Департаменту КМДА, а саме заступника директора, головного спеціаліста відділу, завідувача сектору, а також у колишнього начальника відділу вказаного Департаменту, під час яких вилучили фінансові документи та інші докази протиправних дій.

За результатами проведених слідчих дій 7 особам, у тому числі колишньому директору Департаменту, чинному заступнику директора та іншим чинним та колишнім працівникам структурних підрозділів вказаного Департаменту повідомлено про підозру у привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, у особливо великих розмірах.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Солом'янського райсуду столиці.