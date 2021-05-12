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Правоохоронці провели обшуки у Департаменті соцполітики КМДА 

Середа, 12 травня 2021, 23:59
Правоохоронці провели обшуки у Департаменті соцполітики КМДА 

Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшуки у Департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: За даними слідства, впродовж 2017-2019 років між Департаментом соціальної політики та приватною фірмою було укладено низку договорів на закупівлю медичних виробів.

Проте посадовці Департаменту начебто вступили у змову із представниками приватної компанії та уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами. Надбавка до ціни складає понад 106%. Внаслідок таких дій бюджету нанесли понад 13,5 гривень збитків. 

Саме тому 12 травня 2021 року на підставі ухвал суду у приміщеннях Департаменту соціальної політики КМДА та  за місцем проживання фігурантів кримінального провадження проводились обшуки. 

Що передувало: Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 

Крім цього обшуки проводяться в офісах комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах.

Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривають обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло".

Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі".

Українська правда

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Теми: прокуратураКМДА
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