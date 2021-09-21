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"Забота. Навстречу киевлянам": будут судить чиновников за разворованные на помощи миллионы

Вторник, 21 сентября 2021, 11:58

За хищение 13,6 млн гривен на закупках медизделий будут судить действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Направлен в суд обвинительный акт в отношении трех действующих и четырех бывших должностных лиц Департамента социальной политики КГГА по факту присвоения 13,6 миллиона грн бюджетных средств.

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов служебные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами частного общества и действуя в составе организованной группы, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (памперсы для взрослых, урологические прокладки и т д), за средства городского бюджета в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

При этом закупки медизделий состоялись по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100%.

В дальнейшем заключив договора с обществом участники преступной группы присвоили средства городского бюджета на общую сумму около 13,6 млн гривен.

В мае 2021 года правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА, а именно заместителя директора, главного специалиста отдела, заведующего сектора, а также у бывшего начальника отдела указанного Департамента, при которых изъяли финансовые документы и другие доказательства противоправных действий .

По результатам проведенных следственных действий 7 лицам, в том числе бывшему директору Департамента, действующему заместителю директора и другим действующим и бывшим работникам структурных подразделений указанного Департамента сообщено о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением, совершенном в составе организованной группы в особо крупных размерах.

Сейчас обвинительный акт направлен в Соломенский райсуд столицы.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратуракоррупция
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