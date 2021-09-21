ЄСПЛ: Росія несе відповідальність за отруєння Литвиненка полонієм у Британії

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Росія несе відповідальність за вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рішенні по справі вдови Литвиненка Марини проти Росії.

Литвиненко працював у російських спецслужбах, перш ніж переїхати до Британії, де йому було надано притулок. У 2006 році він був отруєний радіоактивною речовиною полонієм-210 у Лондоні і помер. Розслідування у Британії виявило, що вбивство було здійснене виконавцями із прізвищами Лугов та Ковтун, які діяли за вказівкою.

Суд, зокрема, встановив, що існує вагома аргументація про те, що Лугов та Ковтун діяли як агенти Російської держави. Суд зауважив, що уряд РФ не надав жодного іншого задовільного та переконливого пояснення подій чи не спростував висновків британського розслідування.

Суд також виявив, що російська влада не провела ефективного внутрішнього розслідування, здатного призвести до встановлення фактів та покарання винних.

ЄСПЛ визнав, що Росія порушила статтю 2 Європейської конвенції з прав людини (право на життя). Суд зобов'язав Росію виплатити вдові Литвиненка компенсацію в розмірі 100 тисяч євро, а також сплатити судові витрати на 22,5 тисячі євро.

Суддя ЄСПЛ від Росії не погодився з думкою більшості суддів і в своїй особливій думці заявив, що знайшов безліч недоліків в британському розслідуванні, "які викликають обґрунтовані сумніви в причетності підозрюваних до отруєння".

Вдова Литвиненка в листопаді 2020 року звернулася з позовом до ЄСПЛ, в якому вимагала, щоб Росія виплатила за смерть її чоловіка 3,5 мільйона євро.