Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЕСПЧ: Россия несет ответственность за отравление Литвиненко полонием в Британии

Вторник, 21 сентября 2021, 12:36

Европейский суд по правам человека принял решение о том, что Россия несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении по делу вдовы Литвиненко Марины против России.

Литвиненко работал в российских спецслужбах, прежде чем переехать в Британию, где ему было предоставлено убежище. В 2006 году он был отравлен радиоактивным веществом полонием-210 в Лондоне и умер. Расследование в Великобритании показало, что убийство было совершено исполнителями с фамилиями Лугов и Ковтун, которые действовали по указке.

Суд, в частности, установил, что существует значительная аргументация о том, что Лугов и Ковтун действовали как агенты Российского государства. Суд отметил, что правительство РФ не предоставил ни одного другого удовлетворительного и убедительного объяснения событий или не опроверг выводов британского расследования.

Суд также обнаружил, что российские власти не провели эффективного внутреннего расследования, способного привести к установлению фактов и наказанию виновных.

ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко компенсацию в размере 100 000 евро, а также оплатить судебные издержки на 22,5 тысячи евро.

Судья ЕСПЧ от России не согласился с мнением большинства судей и в своем особом мнении заявил, что нашел множество недостатков в британском расследовании, "которые вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению".

Вдова Литвиненко в ноябре 2020 года обратилась с иском в ЕСПЧ, в котором требовала, чтобы Россия выплатила за смерть ее мужа 3,5 миллиона евро.

Темы: РосcияЕСПЧ
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений

Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты

фотоВ Карпатах выпал снег

6 754 больных и 105 смертей от COVID в Украине за сутки

"Обязательно реализуем" – Зеленский диаспоре США о двойном гражданстве

фотоВ Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку

Все новости...
Росcия
Оккупанты в Крыму спускают на воду ракетный корабль – приехал глава ВМФ РФ
"Не оставим без внимания": России не по нраву позиция Турции о "выборах" в Крыму
Россиянин "пожертвовал" $25 тысяч на кампанию Трампа – два политтехнолога под подозрением
Последние новости
10:41
Вена усиливает коронавирусные ограничения с 1 октября
10:30
В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему "крышевания" контрабанды
10:09
В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений
10:01
Apple планирует добавить в iPhone функции для выявления депрессии – СМИ
09:56
В правительстве Польши исключили проведения референдума о выходе из ЕС
09:50
Франция отказалась от встречи с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН
09:48
Эрдоган на Генассамблее ООН: Аннексию Крыма мы не признаем
09:48
Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты
09:40
Google покупает офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов
09:28
Байден заявил в ООН, что США не хотят новой "холодной войны"
Все новости...