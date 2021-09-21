Кличко хоче взяти в заступники ексглаву поліції Києва Крищенка – джерела

Мер Києва Віталій Кличко хоче призначити своїм заступником колишнього главу київської Нацполіції Андрія Крищенка.

Джерело: ZN.UA, співрозмовники "Української правди" у команді мера

Деталі: За даними ZN.UA, пропозицію міського голови столиці генерал Крищенко прийняв відразу. Призначення має відбутися на сесії Київради 23 вересня.

За даними видання, це призначення не тільки посилить команду мера досвідченим кадром, але і дасть сигнал: ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков з Кличком.

Також наголошується, що заступник-силовик необхідний міському голові столиці і для комунікації з правоохоронцями, які за останній час відкрили низку справ проти команди мера.

Інформацію про майбутнє призначення Крищенка підтвердили і джерела УП у команді мера. За даними співрозмовника УП, такі плани у Кличка є, але документи на призначення поки ще не готові. Планується, що Крищенко відповідатиме за питання безпеки в місті.

"Українська правда" звернулася по коментарі до Крищенка і до пресслужби Кличка.

Крищенко відписав на повідомлення УП, але на питання, чи погодився він стати заступником Кличка не відповів.

Що було раніше: 10 серпня Крищенко пішов у відставку.

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