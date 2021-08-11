Начальник київської поліції пішов у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко справді подав у відставку, його рапорт уже задовольнили.

Джерело: пост Крищенка у Facebook

Пряма мова: "Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили.

Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто - успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям.

У цьому періоді – тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проектів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи".

Деталі: Крищенко не оприлюднив причини відставки, натомість подякував поліцейським столиці.

"Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони і завжди спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини", – зазначив він.

Нагадаємо: 5 серпня джерела "Української правди" повідомляли, що Андрій Крищенко написав заяву про відставку з посади голови київської поліції.

За три тижні до цього подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, який очолював МВС понад 7 років. На його місце призначили Дениса Монастирського.

4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Андрій Крищенко очолював столичну поліцію з 2015 року,

До квітня 2014 року він очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу.

14 квітня 2014 року, в розпал російської агресії проти України, був одним із тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими сепаратистами.