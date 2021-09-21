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Кличко хочет взять в заместители экс-главу полиции Киева Крищенко – источники

Вторник, 21 сентября 2021, 12:55
Фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко хочет назначить своим заместителем бывшего главу киевской Нацполиции Андрея Крищенко.

Источник: ZN.UA, собеседники "Украинской правды" в команде мэра

Детали: По данным ZN.UA, предложение городского головы столицы генерал Крищенко принял сразу. Назначение должно состояться на сессии Киевсовета 23 сентября.

По данным издания, это назначение не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Кличко.  

Также отмечается, что заместитель-силовик необходим городскому председателю столицы и для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра.

Информацию о планирующемся назначении Крищенко подтвердили и источники УП в команде мэра. По данным собеседника УП, такие планы у Кличко есть, но документы на назначение пока еще не готовы. Планируется, что Крищенко будет отвечать за вопросы безопасности в городе.

"Украинская правда" обратилась по комментарии к Крищенко и в пресс-службу Кличко. 

Крищенко ответил на сообщение УП, но на вопрос, согласился ли он стать заместителем Кличко, ничего не написал.

Что было раньше: 10 августа Крищенко ушел в отставку.

Предыстория:

  1. Только в 2021 году правоохранители объявили подозрение 32 должностным лицам столичных коммунальных предприятий и 10 чиновникам КГГА.
  2. Начиная с 2019 года, подозрения объявили 120 чиновникам команды Кличко. 53 уголовных производства по 75 сотрудникам администрации и руководителей КП столицы уже переданы в суд.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличкоместная властьполиция
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