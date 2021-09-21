Нардеп від "ЄС" через АТОшників скупив землі курорту в Карпатах

Оточення народного депутата від "Євросолідарності" Миколи Княжицького через групу ветеранів АТО менш як за 17 тисяч доларів скупило 2 га землі колишнього курорту у селі Буркут Івано-Франківської області.

Джерело: стаття Української правди

Деталі: Село Буркут, розташоване в лісах Франківщини, колись було відомим курортом. 120 років тому там відпочивала Леся Українка, Іван Франко й інші інтелігенти. На початку нульових воно занепало і було знищене повінню.

У кінці 2018 – на початку 2019 року Зеленська сільська рада, під чиїм крилом знаходиться Буркут, взялась видавати ділянки на території колишнього курорту. Причому видавали її цілими пакетами. І згодом це призвело до концентрації земель в одних руках.

Як встановила УП, до історії з приватизацією причетне оточення депутата Верховної Ради Миколи Княжицького. Місцеві вважають вигодонабувачем його самого.

Буркут Фото: УП

Ключовими стали кілька засідань сільради: 6 і 20 грудня 2018 року, 30 березня 2019 і 22 серпня 2019. У ці дні в Буркуті видали ділянки 22 місцевим як бійцям АТО. Ветерани, за законом, мають право безкоштовно і першочергово отримати до 10 соток під житло.

На розподіл пішло загалом 1,5 га. І 18 з 22 АТОвців свою землю перепродали, причому семеро у перші два дні після виділення сільрадою. Інші розпрощалися зі своєю щойно набутою власністю протягом 4 наступних місяців.

Приватне підприємство, яке купило в них землю, схоже, готувалось до цього ще з 2017 року. Тоді воно купило в Буркуті 4 будівлі. У 2020 році підприємство взяло ще пів гектара в оренду – через дорогу від куплених земель.

У цілому новий приватний власник взяв під контроль загалом майже 2 га земель у Буркуті, що складає 77% усього села. Заплатив орієнтовно 450 тисяч гривень + 3 тисячі щорічно за оренду.

За даними УП, покупцем курортних земель виступає київська компанія "Фон Секкендорф". Її офіційні власники – ймовірно, брати, Андрій і Валентин Голумбівські. Чоловіки давно працюють в охоронній сфері. У власності Валентина є підприємства, які, зокрема, пропонують послуги "супроводу vip-персон". Андрій останні два роки також був членом поліцейської комісії департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Ще в 2017 році, коли "Фон Секкендорф" купувала будинки в селі, вона подало заявку, а за два роки отримала реєстрацію торговельної марки "Буркутська джерельна вода". Види діяльності пов’язані з водою, а також "послугами курортів, профілакторіїв, санаторіїв". Того ж самого дня в реєстрі з'явилась ще одна торгова марка – "Буркут". Під нею можна розвивати готельний бізнес, пансіонати, табори, а також надавати різноманітні розважальні та освітні послуги, як то з організації концертів, конференцій, навіть створення фільмів тощо. Ця марка записана на значно більш відоме ім’я – Миколу Княжицького.

Дві торгові марки поєднує не лише дата. Їхніми реєстраціями займались одні й ті самі юристи – "Юрімекс". Керує цією фірмою Юрій Крайняк – колишній офіційний помічник Княжицького. Компанія-власник земель у Буркуті раніше навіть була прописана в одному з офісів групи "Юрімекс". Ці юристи також обслуговували телеканал ТВі.

Сам Княжицький підтверджує, що знайомий з Валентином Голумбівським – той займався охороною фестивалю Via Carpatia, організованого депутатом. У мережі можна знайти згадку регіональних ЗМІ про те, що Голумбівський нібито охороняв і особисто Княжицького на партійній конференції.

Наразі неможливо дізнатись, що саме збирається робити новий землевласник серед карпатських лісів. Там немає ані будівництва, ані інших робіт. А місцева влада запевняє, що про плани покупців їй невідомо.

Більше читайте у статті УП Леся Українка, двадцять АТОвців і пів мільйона гривень. Як оточення депутата Княжицького скупило вимерлий курорт у Карпатах