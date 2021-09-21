Нардеп от "ЕС" через АТОшникив скупил земли курорта в Карпатах

Окружение народного депутата от "Евросолидарности" Николая Княжицкого через группу ветеранов АТО менее чем за 17 тысяч долларов скупило 2 га земли бывшего курорта в селе Буркут Ивано-Франковской области.

Источник: статья Украинской правды

Детали: Село Буркут, расположенное в лесах Франковщины, когда-то было известным курортом. 120 лет назад там отдыхала Леся Украинка, Иван Франко и другие интеллигенты. В начале нулевых оно пришло в упадок и было уничтожено наводнением.

В конце 2018 - начале 2019 года Зеленский сельсовет, под чьим крылом находится Буркут, взялся раздавать участки на территории бывшего курорта. Причем выдавали их целыми пакетами. И со временем это привело к концентрации земель в одних руках.

Буркут Фото: УП

Как установила УП, к истории с приватизацией причастно окружение депутата Верховной Рады Николая Княжицкого. Местные считают выгодоприобретателем его самого.

Ключевыми стали несколько заседаний сельсовета: 6 и 20 декабря 2018 года, 30 марта 2019 и 22 августа 2019 года. В эти дни в Буркуте выдали участки 22 местным жителям как бойцам АТО. Ветераны, по закону, имеют право бесплатно и в первую очередь получить до 10 соток под жилье.

На распределение пошло в среднем 1,5 га. И 18 из 22 АТОшников свою землю перепродали, причем семеро в первые два дня после выделения сельсоветом. Другие распрощались со своей только приобретенной собственностью в течение 4 последующих месяцев.

Частное предприятие, которое купило у них землю, похоже, готовилось к этому еще с 2017 года. Тогда оно купило в Буркуте 4 здания. В 2020 году предприятие взяло еще полгектара в аренду - через дорогу от купленных земель.

В целом новый частный владелец взял под контроль почти 2 га земель в Буркуте, что составляет 77% всего села. Заплатил ориентировочно 450 тысяч гривен + 3 тысячи ежегодно за аренду.

По данным УП, покупателем курортных земель выступает киевская компания "Фон Секкендорф". Ее официальные владельцы - вероятно, братья Андрей и Валентин Голумбивские. Мужчины давно работают в охранной сфере. В собственности Валентина есть предприятия, которые, в частности, предлагают услуги "сопровождения vip-персон". Андрей последние два года также был членом полицейской комиссии департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Еще в 2017 году, когда "Фон Секкендорф" покупала дома в селе, она подала заявку, а за два года получила регистрацию торговой марки "Буркутская родниковая вода". Виды деятельности связаны с водой, а также "услугами курортов, профилакториев, санаториев". В тот же день в реестре появилась еще одна торговая марка - "Буркут". Под ней можно развивать гостиничный бизнес, пансионаты, лагеря, а также предоставлять различные развлекательные и образовательные услуги, как по организации концертов, конференций, даже созданию фильмов и тому подобное. Эта марка записана на значительно более известное имя - Николая Княжицкого.

Две торговые марки объединяет не только дата. Их регистрациями занимались одни и те же юристы - "Юримекс". Руководит этой фирмой Юрий Крайняк - бывший официальный помощник Княжицкого. Компания-владелец земель в Буркуте раньше даже была прописана в одном из офисов группы "Юримекс". Эти юристы также обслуживали телеканал ТВi.

Сам Княжицкий подтверждает, что знаком с Валентином Голумбивским - тот занимался охраной фестиваля Via Carpatia, организованного депутатом. В сети можно найти упоминания региональных СМИ о том, что Голумбивский якобы охранял и лично Княжицкого на партийной конференции.

Пока невозможно узнать, что именно собирается делать новый землевладелец среди карпатских лесов. Сейчас там нет ни строительства, ни других работ. А местные власти уверяют, что о планах покупателей им неизвестно.

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