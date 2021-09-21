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Збила стовп і зникла: у Києві за "п'яне" водіння притягли до відповідальності суддю Майдану

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:37
Суддя Світлана Колегаєва (Фото: Київ оперативний)

Патрульні склали адмінпротокол про керування у стані алкогольного сп’яніння на суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка ще в липні збила стовп на авто у столиці, а потім ігнорувала прохання поліції з'явитися у відділок. Жінка також відома тим, що під час Майдану ухвалювала рішення проти активістів.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, чиї слова передає пресслужба МВС, Українська правда

Пряма мова: "Пам’ятаєте резонансний випадок, що стався 21 липня на столичній Оболоні, коли транспортний засіб під керуванням судді Деснянського районного суду Києва потрапив у дорожньо-транспортну пригоду? Тоді патрульні поліцейські склали на водійку протокол про адмінправопорушення за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП). А оскільки жінка, яка керувала авто, мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, її направили на медичний огляд. І згідно із висновком лікаря ще у липні було підтверджено, що водійка дійсно була нетвереза".

Деталі: За його словами, протягом більш ніж півтора місяця порушниця перебувала то на лікарняному, то у відпустці, і жодного разу, на численні письмові запрошення поліцейських, так і не з'явилася до управління патрульної поліції у Києві для завершення оформлення відповідного адміністративного матеріалу.

Тому після виходу водійки з лікарняного патрульні відвідали її за місцем роботи та склали адмінпротокол на місці.

Його вже передали для розгляду по суті до Оболонського суду Києва.

Передісторія: У ніч на 22 липня на столичній Оболоні суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi збила стовп, врізалася в дерево та ледь не збила пішоходів.

Деякі ЗМІ тоді написали, що Колегаєва перебувала в нетверезому стані, але офіційно було відомо лише, що суддя поїхала з патрульним здавати аналізи на вміст алкоголю в крові, а результату ще немає.

Видання "Київ оперативний" повідомило, що пару днів до того Колегаєва дверцятами пошкодила інше авто і намагалася втекти на вулиці Московській.

Також Суддя Колегаєва відома тим, що під час Майдану ухвалювала рішення проти активістів, одного з них посадила на 30 днів у СІЗО. Згодом вона намагалася це приховати у своїй декларації доброчесності.

Українська правда
Теми: КиївДТПсуд
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