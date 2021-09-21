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Сбила столб и исчезла: в Киеве за "пьяное" вождение привлекли к ответственности судью Майдана

Вторник, 21 сентября 2021, 15:37
Сбила столб и исчезла: в Киеве за пьяное вождение привлекли к ответственности судью Майдана
Судья Светлана Колегаева (Фото: Киев оперативный)

Патрульные составили админпротокол об управлении в состоянии алкогольного опьянения на судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, которая еще в июле сбила столб на автомобиле в столице, а затем игнорировала просьбы полиции явиться в участок. Женщина также известна тем, что во время Майдана принимала решения против активистов.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, чьи слова передает пресс-служба МВД, Украинская правда

Прямая речь: "Помните резонансный случай, произошедший 21 июля на столичной Оболони, когда транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда Киева попало в дорожно-транспортное происшествие? Тогда патрульные полицейские составили на водителя протокол об административных правонарушениях за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП). А поскольку женщина, управлявшая авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И по заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезва".

Детали: По его словам, в течение более чем полутора месяцев нарушительница находилась на то больничном, то в отпуске, и ни разу на многочисленные письменные приглашения полицейских так и не явилась в управление патрульной полиции в Киеве для завершения оформления соответствующего административного материала.

Поэтому после выхода судьи с больничного патрульные посетили ее по месту работы и составили админпротокол прямо там.

Его уже передали для рассмотрения по существу в Оболонский суд Киева.

Предыстория: В ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб, врезалась в дерево и чуть не сбила пешеходов.

Некоторые СМИ тогда написали, что Колегаева находилась в нетрезвом состоянии, но официально было известно лишь, что судья уехала с патрульным сдавать анализы на содержание алкоголя в крови, а результата еще нет.

Издание "Киев оперативный" сообщило, что за пару дней до того Колегаева дверцей повредила другое авто и пыталась скрыться на улице Московской.

Также Судья Колегаева известна тем, что во время Майдана принимала решения против активистов, одного из них посадила на 30 дней в СИЗО. Впоследствии она пыталась это скрыть в своей декларации добропорядочности.

Украинская правда

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Темы: КиевДТПсуд
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