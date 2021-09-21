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Добкін і очільник місцевого Нацкорпусу йдуть у мери Харкова як самовисуванці

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:22
Добкін і очільник місцевого Нацкорпусу йдуть у мери Харкова як самовисуванці
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Харківська міська територіальна виборча комісія 21 вересня прийняла документи від двох охочих балотуватися на пост міського голови.

Джерело: глава міськвиборчкому Олена Матвієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми прийняли сьогодні документи від двох кандидатів-самовисуванців - Костянтина Немічева і Михайла Добкіна".

Деталі: Народний депутат кількох скликань, ексглава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін обіймав посаду міського голови з 2006 по 2010 р.р.

На чергових місцевих виборах у 2020 році був зареєстрований кандидатом як самовисуванець, однак пізніше зняв свою кандидатуру на користь тодішнього керівника міста Геннадія Кернеса, який перебував на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

Костянтин Немічев - голова обласної організації Нацкорпусу, позиціонує себе як єдиний кандидат від проукраїнських сил.

Раніше місцеві організації шести проукраїнських партій ( "Акцент", "Голос", "Демсокіра", "Європейська солідарність", "Нацкорпус" і "Правий сектор") підписали меморандум про партнерство та співробітництво на період виборів міського голови Харкова, який передбачав визначення і висування єдиного кандидата.

В кінці серпня представники партій-підписантів провели голосування по кандидатурі єдиного кандидата, переможцем якого виявився Немічев. Однак пізніше дві партії ("Акцент" і "Європейська солідарність") відкликали свої голоси, при цьому ЄС заявила, що залишає за собою право висунути свого кандидата.

Що було раніше: 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківвибори
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