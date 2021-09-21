Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Добкін і очільник місцевого Нацкорпусу йдуть у мери Харкова як самовисуванці

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:22
колаж УП

Харківська міська територіальна виборча комісія 21 вересня прийняла документи від двох охочих балотуватися на пост міського голови.

Джерело: глава міськвиборчкому Олена Матвієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми прийняли сьогодні документи від двох кандидатів-самовисуванців - Костянтина Немічева і Михайла Добкіна".

Деталі: Народний депутат кількох скликань, ексглава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін обіймав посаду міського голови з 2006 по 2010 р.р.

На чергових місцевих виборах у 2020 році був зареєстрований кандидатом як самовисуванець, однак пізніше зняв свою кандидатуру на користь тодішнього керівника міста Геннадія Кернеса, який перебував на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

Костянтин Немічев - голова обласної організації Нацкорпусу, позиціонує себе як єдиний кандидат від проукраїнських сил.

Раніше місцеві організації шести проукраїнських партій ( "Акцент", "Голос", "Демсокіра", "Європейська солідарність", "Нацкорпус" і "Правий сектор") підписали меморандум про партнерство та співробітництво на період виборів міського голови Харкова, який передбачав визначення і висування єдиного кандидата.

В кінці серпня представники партій-підписантів провели голосування по кандидатурі єдиного кандидата, переможцем якого виявився Немічев. Однак пізніше дві партії ("Акцент" і "Європейська солідарність") відкликали свої голоси, при цьому ЄС заявила, що залишає за собою право висунути свого кандидата.

Що було раніше: 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

Теми: Харківвибори
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Тернопільщині стався землетрус із силою 4,3 бала

Україна в "жовтій зоні" епіднебезпеки: які правила діють тепер

Динаміка невтішна: 7 866 хворих і 123 померлих від COVID за добу в України

Головні новини середи і ночі: напад на Шефіра, Зеленський на Генасамблеї ООН

Макрон погодився повернути французького посла в США після розмови з Байденом

відео"Грали у рівність": Зеленський відчитав ООН через вакцини

Усі новини...
Харків
У кафе Харкова застрелився підприємець
У Харкові запустять виробництво китайської вакцини "CoronaVac"
Марш KharkivPride пройшов майже без ексцесів 
Останні новини
10:45
ФРС США зберегла відсоткову ставку і анонсувала згортання антикризових заходів
10:41
фотоУ Києві затримали чоловіка, який гуляв по набережній із гранатою у кармані
10:32
Польща отримала дозвіл на участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2"
10:26
Стефанчук покликав голів фракцій на нараду перед законом про олігархів
10:24
Частину спецправ запозичення від розподілу МВФ спрямують на погашення євробондів – Марченко
10:11
На Тернопільщині стався землетрус із силою 4,3 бала
10:00
фото В Росії знайшли уламки зниклого напередодні військового літака
09:39
Трамп подав позов на $100 млн проти трьох журналістів та своєї племінниці
09:26
ЄС закликав Сербію і Косово до діалогу для відновлення свободи пересування
09:24
фото Зеленський і Джонсон у США поговорили про Донбас і "Північний потік-2"
Усі новини...