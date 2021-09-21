Добкин и глава местного Нацкорпуса идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия 21 сентября приняла документы от двух желающих баллотироваться на пост городского головы.

Источник: глава горизбиркома Елена Матвиенко в комментарии "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Мы приняли сегодня документы от двух кандидатов-самовыдвиженцев - Константина Немичева и Михаила Добкина".

Детали: Народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин занимал пост городского головы с 2006 по 2010 г.г.

На очередных местных выборах в 2020 году был зарегистрирован кандидатом как самовыдвиженец, однако позднее снял свою кандидатуру в пользу тогдашнего руководителя города Геннадия Кернеса, находившегося на лечении в немецкой клинике "Шарите".



Константин Немичев - глава областной организации Нацкорпуса, позиционирует себя как единый кандидат от проукраинских сил.



Ранее местные организации шести проукраинских партий ("Акцент", "Голос", "Демсокира", "Европейская солидарность", "Нацкорпус" и "Правый сектор") подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве на период выборов городского головы Харькова, который предусматривал определение и выдвижение единого кандидата.

В конце августа представители партий-подписантов провели голосование по кандидатуре единого кандидата, победителем которого оказался Немичев. Однако позднее две партии ("Акцент" и "Европейская солидарность") отозвали свои голоса, при этом ЕС заявила, что оставляет за собой право выдвинуть своего кандидата.



Что было ранее: 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.