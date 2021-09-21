Окупанти змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі
Вівторок, 21 вересня 2021, 17:43
Протягом доби 21 вересня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з них обстріл із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: вечірнє зведення ООС
Дослівно: "Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.
В напрямку населеного пункту Шуми противник здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї".
Деталі: Зазначається, що військовослужбовці ЗСУ вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Втрат у ЗСУ немає.
Українська правда