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Окупанти змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:43
Окупанти змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі
фото: Міноборони

Протягом доби 21 вересня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з них обстріл із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: вечірнє зведення ООС

Дослівно: "Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.

В напрямку населеного пункту Шуми противник здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що військовослужбовці ЗСУ вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат у ЗСУ немає.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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