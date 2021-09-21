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Оккупанты заставили ВСУ открыть огонь на Донбассе

Вторник, 21 сентября 2021, 17:43
фото: Минобороны

В течение суток 21 сентября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из них обстрел с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Источник: вечерняя сводка ООС

Дословно: "Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов.

В направлении населенного пункта Шумы противник совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что военнослужащие ВСУ вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенные минскими договоренностями вооружения.

Потерь в ВСУ нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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