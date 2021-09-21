Оккупанты заставили ВСУ открыть огонь на Донбассе
Вторник, 21 сентября 2021, 17:43
В течение суток 21 сентября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из них обстрел с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Источник: вечерняя сводка ООС
Дословно: "Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов.
В направлении населенного пункта Шумы противник совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия".
Детали: Отмечается, что военнослужащие ВСУ вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенные минскими договоренностями вооружения.
Потерь в ВСУ нет.
Украинская правда