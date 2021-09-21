"Ми тут влада": Навальний прокоментував вибори в Думу

Лідер російської опозиції Олексій Навальний вважає, що без урахування масових фальсифікацій влади путінська партія "Єдина Росія" програла вибори в Держдуму з "розгромним" результатом.

Джерело: Навальний з в'язниці в Instagram

Деталі: Політик порівняв вибори з футбольним матчем, в якому, незважаючи на те, що впевнено перемогла команда опозиції, табло знаходиться в руках влади, що програла, і вона "намалювала" свій брехливий результат.

Пряма мова: "Технічно ми бачимо величезний успіх "Розумного голосування". А в Москві і Пітері так взагалі тріумф... Але, по-чесному, загальний результат "перемогою" не назвеш. Наш результат тупо вкрадений. Перемальований найпримітивнішим чином.

У результаті розгромлена виборцями партія путінських злодіїв "Єдина Росія" знову отримує більшість у Думі.

У нас з вами класична ситуація матчу і табло з оголошеннями результату.

Раніше ми іноді домагалися в матчах нічиїх, зрідка - перемог. А шахраї підкручували результати на табло, щоб їх виграш виглядав переконливіше.

А зараз ми об'єдналися, сфокусувалися і за допомогою УмГ просто рознесли суперників на матчі. Але ж табло у них. І вони знову намалювали собі перемогу".

Більше деталей: За словами Навального, на попередніх виборах опозицію мучила "тяжка думка", що влада і без підробки набирала більшість голосів, а фальсифікацією лише посилювала ефект. Однак тепер все інакше - партія Путіна програла.

Пряма мова: "Ми більшість", "ми тут влада" з 19 вересня не гасла, а результат голосування".

Довідково: За інформацією "Новой газети", станом на ранок 20 вересня по 8 округах з 15 в Москві перемагали представники опозиції, підтримані "Розумним голосуванням". Однак 2 млн голосів, введених через дистанційне електронне голосування, обнулили зусилля опозиції. "Дистанційні" голоси були за "Єдину Росію" і "список Собяніна", причому майже половина міста, за офіційними даними, голосувала дистанційно (при явці близько 50% дистанційно проголосували близько 1,8 млн осіб і ще 1,92 млн "традиційним способом").

Що було раніше: Центральна виборча комісія РФ підрахувала, що партія "Єдина Росія" після обробки 100% протоколів лідирує на виборах у Держдуму, набираючи 49,82% голосів.

КПРФ, згідно з даними ЦВК, набирає 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" - 7,46%. Також, за поточними даними, в думу проходить партія "Нові Люди" з 5,32% голосів.