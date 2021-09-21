На виборах в Росії партія влади набрала майже 50% голосів

Партія "Єдина Росія" після обробки 100% протоколів лідирує виборах у Держдуму, набираючи 49,82% голосів.

Джерело: Интерфакс із посиланням на Центрвиборчкому РФ

Деталі: КПРФ, згідно з даними Центрвиборчкому, набирає 18,93%, ЛДПР – 7,55%, "Справедлива Росія – Патріоти – За правду" – 7,46%.

Також, за поточними даними, в Держдуму проходить партія "Нові Люди" з 5,32% голосів.

Після підрахунку 100% протоколів ДВК по одномандатних округах в Думу проходить 198 представників "Єдиної Росії", 9 кандидатів від КПРФ, 8 від партії "Справедлива Росія – Патріоти – За правду" і два від ЛДПР.

Крім того, після обробки 100% протоколів, до парламенту проходять по одному представнику трьох непарламентських і "малих" партій: Оксана Дмитрієва від Партії Роста, Рифат Хайхутдінов від "Громадянської платформи" і Олексій Журавльов від партії "Батьківщина".

Також у Держдуму проходять п'ять самовисуванців – Олег Леонов, Анатолій Вассерман, Дмитро Пєвцов (всі по московських одномандатних округах), Владислав Резник (республіка Адигея) і Леонід Бабашов (Крим).

Згідно з даними голосування по федеральному округу після обробки 100% протоколів, до Держдуми проходять партії "Єдина Росія", КПРФ, "Справедлива Росія – За правду", ЛДПР і партія "Нові люди".

Вибори в Держдуму VIII скликання проходять в РФ за змішаною системою – 225 депутатів обираються за партійними списками, 225 – за одномандатними округами.

Нагадаємо: В Росії 17-19 вересня пройшло голосування за депутатів Держдуми VIII скликання, а також відбулися місцеві і регіональні вибори. Голосувати можна було і в електронному форматі.

Росіяни залучили до виборів, як стверджують у самій РФ, близько 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України, яким Москва масово видавала паспорти.

Жителям ОРДЛО, яких везли голосувати в Ростовську область, видавали сухпайки.